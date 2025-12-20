20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-128'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-074'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
0-01'
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-01'
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
0-01'
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-01'
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-01'
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-167'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Konyaspor, sahasında son saniyede yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3.dakikada German Onugkha attı.



Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.

12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.

38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1. 

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor)

Goller: Dk. 63 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
