Galatasaray Çağdaş Faktoring'den farklı galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında BOTAŞ'ı 90-58 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Selena Gamze Öget Çerçi, Buğra Çağatay Savaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 15, Ayşe Cora Yamaner 2, Smalls 8, Elif Bayram 8, Juhasz 6, Williams 10, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 9, Sehernaz Çidal 12, Derin Erdoğan 2, Kuier 16, Berna Şahin
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 5, Tuba Poyraz 12, Dantas 9, Williams 11, Serfa 5, Işık Su Güven, Bejedi 4, Rana Uçar 3, Mina Berber, Selin Rachel Gül 5, İdil Yeniçulha 1, Işılay Eğin 3
1. Periyot: 25-7
Devre: 46-28
3. Periyot: 69-48