20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-026'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-071'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-290'
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-164'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Erzurumspor, iki hafta sonra kazandı!

1. Lig'de Erzurumspor, Bandırmaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve ligde iki hafta sonra kazandı.

calendar 20 Aralık 2025 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 15:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erzurumspor, iki hafta sonra kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eren Tozlu ve 90+4. dakikada Brandon Baiye attı.

Erzurumspor, 90. dakikada Adem Eren Kabak'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligde iki hafta sonra kazandı ve puanını 30'a yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor, 26 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Bandırmaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)

Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
