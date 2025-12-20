Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Erzurumspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eren Tozlu ve 90+4. dakikada Brandon Baiye attı.
Erzurumspor, 90. dakikada Adem Eren Kabak'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, ligde iki hafta sonra kazandı ve puanını 30'a yükseldi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Bandırmaspor, 26 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Bandırmaspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)
Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
