Galatasaray'da ayrılıklara geçit yok!

Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferlerin Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunmadığı için mevcut kadroyu koruma kararı aldı.

Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi isimler beklemeye geçti.

TRANSFER İÇİN 28 OCAK'I İŞARET ETTİ

Transfer dönemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Sonradan girmekle maça başlamak arasında fark var. Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması, erken golü atması, güvenli oynaması daha iyiydi. O performans anlamında iyi işler yaptı. Gökdeniz uzun süredir oynamıyordu, çok koştu, çok mücadele etti. Arda'ya hep süre verdik, Kazımcan'a son dönemde süre verdik. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık, üst üste 8-9 oyuncunun eksilmesi ders oldu. Bunu daha önceki yıllarda zaman zaman yaşadık, olabiliyor. Zorluğu şu oluyor; herkes sağlam olduğunda kim oynayacak? Elit oyuncular var kadroda. Bazen de herkes aynı anda olmuyor. Dünyada birçok takımın başına geliyor, ilk takım biz değiliz. Doğru veya yanlış eleştiriler var. Biz de geriye dönüp kendimizi yargılıyoruz, neyi daha iyi yapabilirdik diye.

Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak'a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak'ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var' diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki." sözlerini sarf etti.