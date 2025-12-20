Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 15:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 15:02

Brighton - Sunderland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Brighton - Sunderland maçı canlı izle şifresiz

Brighton - Sunderland maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Brighton - Sunderland maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Brighton - Sunderland maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Brighton - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brighton - Sunderland maçı canlı yayın izleme detayları

Brighton - Sunderland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Brighton - Sunderland maçı canlı izle şifresiz
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Brighton ve Sunderland karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Brighton - Sunderland maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Brighton - Sunderland maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Premier Lig'de bu Brighton, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Brighton - Sunderland maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Gündem

