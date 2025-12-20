-
-
-
Brighton - Sunderland maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Brighton - Sunderland maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 15:02 -
Güncelleme Tarihi:
20 Aralık 2025 15:02
Brighton - Sunderland maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Brighton - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brighton - Sunderland maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Brighton ve Sunderland karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Brighton - Sunderland maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Brighton - Sunderland maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İngiltere Premier Lig'de bu Brighton, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Brighton - Sunderland maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. BRIGHTON - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brighton - Sunderland maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
