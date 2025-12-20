Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 16:14 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 16:14

Juventus - Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Juventus - Roma maçı canlı izle şifresiz

Juventus - Roma maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Juventus - Roma maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Juventus - Roma maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Roma maçı canlı yayın izleme detayları

Juventus - Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Juventus - Roma maçı canlı izle şifresiz
İtalya Serie A'de bu hafta Juventus ve Roma karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Juventus - Roma maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
JUVENTUS - ROMA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Juventus - Roma maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

JUVENTUS - ROMA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya Serie A'de bu Juventus, Roma ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Roma maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Roma maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 22:45'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


