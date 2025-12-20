Everton - Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Everton - Arsenal maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Everton ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Everton - Arsenal maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Everton - Arsenal maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.İngiltere Premier Lig'de bu Everton, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Everton - Arsenal maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Everton - Arsenal maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.