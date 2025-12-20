-
-
-
Newcastle United - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Chelsea maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 14:07 -
Güncelleme Tarihi:
20 Aralık 2025 14:07
Newcastle United - Chelsea maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Newcastle United - Chelsea maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Newcastle United - Chelsea maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Chelsea maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Newcastle United ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Newcastle United - Chelsea maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Newcastle United - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
İngiltere Premier Lig'de bu Newcastle United, Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Chelsea maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United - Chelsea maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
