-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Bournemouth - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bournemouth - Burnley maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 15:00 -
Güncelleme Tarihi:
20 Aralık 2025 15:00
Bournemouth - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bournemouth - Burnley maçı canlı izle şifresiz
Bournemouth - Burnley maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Bournemouth - Burnley maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Bournemouth - Burnley maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bournemouth - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bournemouth - Burnley maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Bournemouth ve Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Bournemouth - Burnley maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BOURNEMOUTH - BURNLEY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Bournemouth - Burnley maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
BOURNEMOUTH - BURNLEY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ BOURNEMOUTH - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Bournemouth, Burnley ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth - Burnley maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. BOURNEMOUTH - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bournemouth - Burnley maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.