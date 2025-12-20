20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Liverpool, 9 kişi Tottenham'ı devirdi!

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, 9 kişi kalan Tottenham'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

20 Aralık 2025 22:33
Haber: Sporx.com
Liverpool, 9 kişi Tottenham'ı devirdi!
Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Mücadeleyi Liverpool, 2-0 kazandı.

Liverpool mücadelede galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Alexander Isak ve 66. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Ev sahibi Tottenham'ın tek golünü 83. dakikada Richarlison kaydetti.

Tottenham'da Xavi Simons, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla, Cristian Romero ise 90+3. dakikada ikinci sarı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 29'a yükselterek 5. sıraya yerleşti.

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Tottenham, 22 puanla 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, galibiyeti bulunmayan Wolverhampton'u ağırlayacak. Tottenham, Crystal Palace'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
