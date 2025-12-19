19 Aralık
Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!

Göztepe'den Anthony Dennis ile ilgilenen Galatasaray, İzmir temsilcisine Ahmed Kutucu ve 5 milyon euro teklifinde bulundu.

19 Aralık 2025 14:10
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi.

10 MİLYON EURO

Göztepe'nin genç oyuncusu Anthony Dennis için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki Nijeryalı ön libero için Göztepe'nin kapısını çalan Galatasaray, İzmir temsilcisinin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis talebi sonrası görüşmeleri askıya almıştı.


GÖZTEPE İLE YENİDEN TEMAS

Orta sahada daha dinamik bir yapı kurmak isteyen Galatasaray, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Dennis'ten vazgeçmediği ve son günlerde Göztepe ile yeniden temasa geçtiği iddia edildi.

TAKAS TEKLİFİ

Galatasaray cephesinin, Göztepe'nin hücum hattı için arayışta olduğunu bildiği ve bu doğrultuda takaslı bir teklif sunduğu belirtildi. Buna göre Galatasaray, Dennis için İzmir ekibine Ahmed Kutucu artı 5 milyon Euro bonservis önerisinde bulundu.

SÜRE İSTEDİLER

Sol ve sağ kanat ile santrfor olarak görev yapabilen Ahmed Kutucu'nun, Göztepe'nin aradığı oyuncu profiline uyduğu ifade edilirken, İzmir temsilcisinin cazip teklifini değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

