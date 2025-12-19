19 Aralık
Sürat patenci Muhammet Bozdağ, son kez Dünya Şampiyonası'nda

18 yaşındaki milli sporcu Bozdağ'ın, yaşı itibariyle katılacağı son Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki hedefi madalya elde etmek.

calendar 19 Aralık 2025 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sürat patenci Muhammet Bozdağ, son kez Dünya Şampiyonası'nda
Sürat pateni branşında katıldığı Dünya Turu ile Kış Gençlik Olimpiyatları'nda dereceleri bulunan milli sporcu Muhammet Bozdağ, kendi yaş kategorisinde son kez katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya şansını yüksek görüyor.

Önceki yıllarda Kanada'da düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu'nda altıncı olan ve 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 18 yaşındaki milli sporcu, branşında hem kariyerine hem de Türkiye'ye ilk derecelerini getirmeyi başardı.

Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakasında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da gümüş madalya alarak bu branşta ilkleri başardı.

Söz konusu müsabakaların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok yarışmalarda da dereceleri bulunan Bozdağ, kendi yaş kategorisinde son kez katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası'na Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlanıyor.


Bozdağ, ilk olarak 16-18 Ocak'ta Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'na, ardından da 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Amerika'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda kürsü görmek için mücadele edecek.


"Hem büyükler hem de gençlerde bir şeyler yapacağıma inanıyorum"



Milli sporcu Muhammet Bozdağ, AA muhabirine, yeni sezona 4 Dünya Kupası yarışlarıyla başladıklarını söyledi.

Bu yarışlarda 2 olimpiyat kotası aldıklarını hatırlatan Bozdağ, "Gönül isterdi ki takım haline kota alalım ama nasip değilmiş. Önümüzde Avrupa ve dünya gençler ile Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bu son yarışlarda da hem büyükler hem de gençlerde bir şeyler yapacağıma inanıyorum." dedi.

Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakaya katıldığını ve yaşından ötürü son kez Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacağını ifade ederek, "Bu benim son Dünya Gençler Şampiyonam. Daha önce dünya altıncılığım var. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da 1000 metre mesafesinde gümüş madalyam var. Bunların tecrübesine dayanarak bu son Dünya Gençler Şampiyonası'nda kürsüde yer almak ve orada da ülke tarihine imza atmak istiyorum." diye konuştu.

Kanada'da 2024 yılındaki Dünya Kupası yarışlarında 17 yaşında en genç sporcu olarak katıldığını ve 6. olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Orada dünya şampiyonaları ve dünya kupalarında madalya alan, birçok kez olimpiyata katılmış sporcular vardı. Onların arasından 6. oldum bu benim için çok büyük bir başarı. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da benden büyükler vardı. Orada da ikinci olarak ülke tarihi için büyük başarı elde ettim. Şimdi ilk olarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz sonra Dünya Gençler Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerin arasında yine tecrübe edinip o şekilde Dünya Gençler Şampiyonası'nda bir şeyler yapacağıma inanıyorum."

 

Başantrenör Sultangaliyev: "Madalya alma şansımız ve sporcumuzdan beklentimiz yüksek"

Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de Amerika'da önemli bir müsabakaya çıkacaklarını anlatarak, "Bu yarışta 4 erkek 2 bayan ile katılacağız. Beklentimiz büyük. Özellikle Muhammet Bozdağ 2024 olimpiyatlarında 1000 metrede ikinci olmuştu. Dolayısıyla bizim madalya alma şansımız ve sporcumuzdan beklentimiz yüksek. Kendisi önümüzdeki olimpiyatlara gidemedi ama 'bu sene gençler şampiyonasında son senem olduğu için kendimi iyi hissediyorum madalya almak istiyorum' diyor. Antrenör olarak beklentim yüksek, inşallah güzel başarı elde etmeyi düşünüyoruz. Bu şampiyonada sadece bireysel değil bayrak takımı olarak da katılacağız. Bayraklarda da şansımız yüksek, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya ile mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.