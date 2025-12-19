Sürat patenci Muhammet Bozdağ, son kez Dünya Şampiyonası'nda

Önceki yıllarda Kanada'da düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu'nda altıncı olan ve 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde eden 18 yaşındaki milli sporcu, branşında hem kariyerine hem de Türkiye'ye ilk derecelerini getirmeyi başardı.Kanada'nın Montreal şehrinde 25-27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Sürat Pateni Dünya Turu müsabakasında 1500 metre finalinde kendinden yaşça büyük sporcular arasında 6. olmayı başaran Muhammet Bozdağ, ilk kez katıldığı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da gümüş madalya alarak bu branşta ilkleri başardı.Söz konusu müsabakaların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok yarışmalarda da dereceleri bulunan Bozdağ, kendi yaş kategorisinde son kez katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası'na Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda hazırlanıyor.Bozdağ, ilk olarak 16-18 Ocak'ta Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'na, ardından da 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Amerika'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda kürsü görmek için mücadele edecek.Milli sporcu Muhammet Bozdağ, AA muhabirine, yeni sezona 4 Dünya Kupası yarışlarıyla başladıklarını söyledi.Bu yarışlarda 2 olimpiyat kotası aldıklarını hatırlatan Bozdağ,dedi.Bozdağ, daha önce birçok uluslararası müsabakaya katıldığını ve yaşından ötürü son kez Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacağını ifade ederek,diye konuştu.Kanada'da 2024 yılındaki Dünya Kupası yarışlarında 17 yaşında en genç sporcu olarak katıldığını ve 6. olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de Amerika'da önemli bir müsabakaya çıkacaklarını anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.