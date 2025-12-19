NBA efsanelerinden Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves formasıyla geçirdiği 21 NBA sezonunun 12'sini bu franchise'da oynamasının ardından, kulübe resmen geri dönüyor.Timberwolves, perşembe günü yaptığı açıklamada, Hall of Fame üyesi ve kulüp efsanesi Garnett'i takım elçisi (team ambassador) olarak göreve getirdiğini ve efsane oyuncunun 21 numaralı formasının gelecekte Target Center'da düzenlenecek bir törenle emekli edileceğini duyurdu.1995 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Garnett, NBA kariyerinin ilk 12 sezonunu Minnesota'da geçirmiş, ardından 2015 yılında veda sezonu için yeniden Timberwolves'a dönmüştü. Ancak uzun yıllar boyunca kulüple arasındaki ilişkinin kopuk olmasının temel nedeni, eski takım sahibi Glen Taylor ile yaşadığı anlaşmazlıktı.Taylor'ın Timberwolves ve WNBA takımı Minnesota Lynx'i, e-ticaret girişimcisi Marc Lore ve eski beyzbol yıldızı Alex Rodriguez'e sattığı anlaşmanın bu yıl tamamlanmasının ardından, Garnett ile kulüp arasındaki yeniden yakınlaşmanın önü açıldı.Garnett, kulüp tarafından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Güney Carolina doğumlu olan, liseyi Chicago'da tamamlayan ve doğrudan NBA Draftı'na girerek bir ilki başaran Garnett; sayı, ribaund, top çalma, blok, maç ve dakika kategorilerinde hâlâ Timberwolves tarihinin lideri konumunda bulunuyor.2004 yılında NBA MVP ödülünü kazanan Garnett, Minnesota'yı franchise tarihinin en uzun serisi olan üst üste sekiz sezon (1997–2004) play-off'a taşıdı ve kariyerindeki 15 All-Star seçiminin 10'unu Timberwolves formasıyla elde etti.Garnett ile kulüp arasındaki ilk büyük kopuş, 2007 yılında Boston Celtics'e takas edilmesiyle yaşandı. Glen Taylor, daha sonra yerel bir gazete köşesine verdiği demeçte, Garnett'in 2006-07 sezonunda yaşadığı bacak sakatlığı nedeniyle son beş maçı oynamamasını eleştirerek "KG işi saldı" ifadesini kullanmıştı.Garnett, 2008 yılında Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Celtics, 2022 yılında Garnett'in 5 numaralı formasını emekli ederek Timberwolves taraftarlarının Minnesota ile yeniden barış beklentisini daha da zorlaştırdı.Boston'da altı sezon geçirdikten sonra 2013'te Brooklyn Nets'e takas edilen Garnett, ikinci sezonunun ortasında yeniden Minnesota'ya döndü ve bir sezon daha oynadıktan sonra basketbolu bıraktı.Bu dönüş sürecini, uzun yıllar Timberwolves'taki koçu ve sırdaşı olan Flip Saunders organize etmişti. Ancak Saunders'ın 2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi, Garnett'in Glen Taylor'dan aldığına inandığı kulüpten hisse satın alma sözünün de hayata geçmemesiyle sonuçlandı.Garnett, 2020 yılında The Athletic'e verdiği röportajda Minnesota ile olan ilişkisi hakkında şu sert ifadeleri kullanmıştı:Yapılan açıklamaya göre Garnett'in hem Timberwolves hem de Minnesota Lynx ile olan rolü "görünür ve aktif" olacak. Garnett; belirli iç saha maçlarına katılacak, topluluk projelerini destekleyecek ve kulübün içerik kanallarında taraftar deneyimi ile hikâye anlatımına katkı sağlayacak.