Jhon Duran'a uyarı: "Sinirlerine hakim ol, sakin kal!"

Jhon Duran'a Fenerbahçe teknik ekip ve yönetiminden uyarı geldi, "Sinirlerine hakim olman gerek. Aksi takdirde takıma zarar verirsin" denildi.

19 Aralık 2025 10:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'a uyarı: 'Sinirlerine hakim ol, sakin kal!'
Fenerbahçe'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti.

Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı. 22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlar ile Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi.

Jhon Duran, daha önce Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.


"SİNİRLERİNE HAKİM OLMAN GEREK"

Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Kolombiyalı'ya sahadaki hırsının takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti.

Yöneticilerin, "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
