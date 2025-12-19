18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Beşiktaş'tan Loftus-Cheek takibi

Beşiktaş, Milan'da forma giyen 29 yaşındaki İngiliz yıldızı gündemine aldı. Yönetimin ayrılmayı kafasına koyan Loftus-Cheek için Serie A ekibinin kapısını çalacağı aktarıldı.

Beşiktaş yönetimi kış transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor.

Sadece antrenmanlara çıkan Rafa Silva ile bağlar kopma noktasına geldi. Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli talep edilirken, siyah-beyazlılar orta saha takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Beşiktaşlı kurmayların Milan'da forma giyen Ruben Loftus-Cheek'i transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ


2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna adını yazdırmayı hedefleyen 29 yaşındaki yıldızın Serie A devinden ayrılmak istediği ileri sürüldü. Tecrübeli orta sahanın durumunu Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'den bazı takımların da yakından takip ettiği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği yıldız oyuncu için siyahbeyazlıların ocak ayında Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.

TAM BİR JOKER

Güçlü fiziği ile dikkat çeken İngiliz oyuncu, orta sahada her bölgede değerlendirilebilecek vasıflara sahip. 8 ve 10 numarada görev alabilen 29 yaşındaki futbolcu, top kapma özelliğinin yanı sıra kilit paslarıyla da öne çıkıyor. Baskı altında iken soğukkanlı yapısıyla doğru kararlar verebiliyor. Chelsea, Milan, Fulham ve Crystal Palace gibi üst düzey takımlarda forma giymesinin getirdiği tecrübe de var.

ABRAHAM KOZU

Beşiktaş yönetiminin Ruben Loftus-Cheek'i ikna etmek için Tammy Abraham'ı devreye sokacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, hem Milan'da hem de Chelsea'de 29 yaşındaki oyuncu ile birlikte forma giymişti. Serdal Adalı yönetimi sezon başında İtalyan devinden Abraham'ı transfer etmişti.

2

Serie A'da Milan formasıyla bu sezon 13 maçta forma giyen İngiliz oyuncu, tek golünü 2'nci haftada Lecce'ye attı. Sassuolo karşısında asist yapan LoftusCheek 2 gole katkı sundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
