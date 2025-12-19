İtalya Süper Kupa yarı final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-0 kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada R asmus Höjlund kaydetti.

Bu sonuçla birlilkte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.



Milan ise, geçtiğimiz yıl Inter'i 3-2 yenerek, İtalya Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, bu kez yarı finalde turnuvaya veda etti.



Napoli, 22 Aralık Pazartesi günü finalde Bologna-Inter karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bologna-Inter maçı, 19 Aralık Cuma günü oynanacak.



