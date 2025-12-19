18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
2-0
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
1-0
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
1-0
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
1-0
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
1-2
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
3-2
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
1-1
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
4-1
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-1
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
3-1
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
3-0
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
2-2
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
2-0
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
3-0
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
3-1

Napoli, Milan'ı geçerek finale yükseldi!

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Napoli, Milan'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.

19 Aralık 2025 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli, Milan'ı geçerek finale yükseldi!






İtalya Süper Kupa yarı final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. 

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-0 kazandı. 

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. 
Bu sonuçla birlilkte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.

Milan ise, geçtiğimiz yıl Inter'i 3-2 yenerek, İtalya Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, bu kez yarı finalde turnuvaya veda etti.

Napoli, 22 Aralık Pazartesi günü finalde Bologna-Inter karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bologna-Inter maçı, 19 Aralık Cuma günü oynanacak. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
