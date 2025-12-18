18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
1-0DA
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-0
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
0-0DA
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
0-0DA
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
0-0DA
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
0-0DA
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
0-2DA
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
0-1DA
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
0-1DA
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
0-0DA
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
1-0DA
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
0-0DA
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
0-0DA
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
2-1DA
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
1-0DA
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
1-0DA
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
1-0DA
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
2-0DA
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
1-1DA

Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

18 Aralık 2025 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: acmilan.com





Eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi.

Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.

Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

  
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
