Konferans Ligi'nde 6. hafta maçında Crystal Palace, sahasında Finlandiya ekibi KuPS'u konuk etti.
Selhurst Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.
Crystal Palace'ın gollerini 5. dakikada Christantus Uche ile 76. dakikada Justin Devenny kaydetti. Konuk ekibin gollerini 50. dakikada Piotr Parzyszek ve Ibrahim Cisse attı.
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace 10. sırada, KuPS ise 22. sırada lig etabını bitirerek adlarını play-off elemelerine yazdırdı.
