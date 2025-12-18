18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
Galatasaray-Başakşehir
20:30
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
NK Celje-Shelbourne
23:00
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
Lausanne-Fiorentina
23:00
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
AEK Athens-U.Craiova
23:00
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
Shakhtar-Rijeka
23:00
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
Rayo Vallecano-Drita
23:00
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
Strasbourg-Breidablik
23:00

Anadolu Efes'in konuğu Dubai Basketbol!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında sahasında Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

calendar 18 Aralık 2025 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 17. haftasında 19 Aralık Cuma günü sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30 başlayacak.

EuroLeague'de çıktığı 16 maçta 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 16. sırada giriş yaptı.



Dubai Basketbol ise oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet ve 9 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

İki ekip, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

AVRUPA KUPALARINDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 892. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet, 391 yenilgi yaşadı.

Organizasyonun 16. haftasında deplasmanda Zalgiris'i yenerek Avrupa'da 500. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 644. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 643 müsabakanın 343'ünü kazanırken 300'ünde ise mağlup oldu.

