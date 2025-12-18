18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

NBA'de Bulls ve Grizzlies farklı galibiyetler aldı

Chicago Bulls, Josh Giddey'in triple-double performansıyla Cavaliers'ı 127-111 yenerken; Memphis Grizzlies, deplasmanda Timberwolves'u 116-110 mağlup etti.

NBA'de Bulls ve Grizzlies farklı galibiyetler aldı
NBA'de Chicago Bulls, Josh Giddey'in "triple-double"lık performansıyla öne çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup etti.
 
NBA'de normal sezona TSi sabaha karşı oynanan 2 karşılaşmayla devam edildi.
 
United Center'da oynanan karşılaşmada Chicago Bulls, evinde Cleveland Cavaliers'ı 16 sayı farkla yendi.
 
Bulls'da Josh Giddey, 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
 
Coby White 25, Nikola Vucevic 20 sayıyla oynarken Tre Jones 11 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.
 
Cavaliers'de ise Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına karşın takımının farklı mağlubiyetini engelleyemedi. Jaylon Tyson 21, Darius Garland ise 15 sayıyla Cleveland adına skora katkı sağlayan isimlerdi.
 
 
- Memphis Grizzlies deplasmanda kazandı
 
Target Center'da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında ise Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'ı 116-110 yendi.
 
Grizzlies'da Jaren Jackson 28 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Jock Landale 20, Jaylen Wells 17, Cedric Coward ise 13 sayı kaydetti.
 
Timberwolves'da ise Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribaunt, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yapmalarına karşın takımlarını galibiyete taşıyamadılar.
 
Julius Randle ise 21 sayıyla oynayarak Minnesota adına maçın en skoreri oldu. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.