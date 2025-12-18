17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-084'

Güven Yalçın: "Trabzonspor'a karşı şanslıydık"

Alanyaspor'a Trabzonspor maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Güven Yalçın karşılaşmanın ardından konuştu.

calendar 18 Aralık 2025 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Güven Yalçın: 'Trabzonspor'a karşı şanslıydık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alanyaspor'un santrforu Güven Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞANSIMIZ YANIMIZDAYDI"

Karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güven Yalçın, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Deneyimli forvet, "Buraya kazanmaya geldik ve mutluyuz. Zor bir maç oldu. Son dakikalar bizi biraz zorladı; iyi savunduk ama biraz da şans yanımızdaydı. Doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE İTİRAFI

Türkiye'de futbol oynamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Güven Yalçın, şu anki önceliğinin Alanyaspor olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de oynamayı seviyorum. Burası benim evim, benim için farklı duygular barındırıyor. Şu anda Alanyaspor'dayım ve elimden geleni yapacağım. Sadece Alanyaspor'a odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.