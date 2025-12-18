Güven Yalçın: 'Trabzonspor'a karşı şanslıydık'

Alanyaspor'un santrforu Güven Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ŞANSIMIZ YANIMIZDAYDI"



Karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güven Yalçın, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Deneyimli forvet, "Buraya kazanmaya geldik ve mutluyuz. Zor bir maç oldu. Son dakikalar bizi biraz zorladı; iyi savunduk ama biraz da şans yanımızdaydı. Doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de futbol oynamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Güven Yalçın, şu anki önceliğinin Alanyaspor olduğunu vurgulayarak,şeklinde konuştu.