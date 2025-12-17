17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
Racing Santander-Villarreal
21:00
SD Huesca-Osasuna
21:00
Albacete-Celta Vigo
21:00
Alaves-Sevilla
23:00
M.City-Brentford
22:30
Newcastle-Fulham
23:15

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin'in ekibinde yer alan antrenörleri duyurdu.

calendar 17 Aralık 2025 20:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği Kulübü, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin'in ekibinde yer alan antrenörleri duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre teknik heyette Özcan Bizati, Ergin Keleş, Doğa Kaya ve Mustapha Yatabare yardımcı antrenör, Yusuf Yardımcı kaleci antrenörü, Alper Karaman atletik perfomans antrenörü, Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.

Kırmızı-siyahlılarda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından başkanlık değişimi nedeniyle istifa eden teknik direktör Volkan Demirel'in yerine Metin Diyadin göreve getirilmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
