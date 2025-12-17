17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-045'
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Altay yine Yusuf Şimşek'le seri yakaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazilli Spor'u 3-0 yenen Altay, galibiyet serisini 3 maça çıkararak yaklaşık 2 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı.

calendar 17 Aralık 2025 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Nazilli Spor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altay, yaklaşık 2 yıl sonra 3 maç üst üste kazandı. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-24 sezonundan sonra ilk kez aynı seriyi tekrarladı. O sezon yine teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde art arda Adanaspor'u 1-0 (D), Ankara Keçiörengücü'nü 2-1, Şanlıurfaspor'u 1-0 dize getiren İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adam görevinden ayrıldıktan sonra küme düşmekten kurtulamadı. Altay, 15 Ocak 2024'ten sonra ilk defa 3'te 3 yaptı.

Bu sezon 4'üncü haftada siyah-beyazlı kulübe dönen Yusuf Şimşek; ilk 8 sınavında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alınca eleştiri oklarını üzerine topladı. İzmir ekibinin son 3 maçta gol yemeden 9 puan toplamasıyla Yusuf Şimşek bu kez alkış topladı. Bu periyotta Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u ise 3-0'lık skorla İzmir'den eli boş gönderen Altay, 15 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Altay ilk yarının son haftasında cumartesi günü Afyonspor'a konuk olacak.

ALTIN KAFA ÜNAL KAVLAK


Altay'da son haftaların formda golcüsü Ünal Alihan Kavlak, Nazilli Spor maçını da boş geçmedi. Son sıraya demir atan Nazilli Spor karşısında 9'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Ünal, son 3 karşılaşmada 3 kafa golü atmayı başardı. Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D) ve Nazilli Spor filelerini havalandıran 20 yaşındaki futbolcu takımının topladığı 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Teknik patron Yusuf Şimşek, santrfor Ünal'ı Nazilli karşısında sağ kanatta görevlendirdi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 1 gol atan Onur Yıldız, Nazilli Spor randevusunda bu sezonki ilk gol sevincini yaşarken, Emre Tangeldi profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
