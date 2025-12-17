Altay yine Yusuf Şimşek'le seri yakaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Nazilli Spor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altay, yaklaşık 2 yıl sonra 3 maç üst üste kazandı. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-24 sezonundan sonra ilk kez aynı seriyi tekrarladı. O sezon yine teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde art arda Adanaspor'u 1-0 (D), Ankara Keçiörengücü'nü 2-1, Şanlıurfaspor'u 1-0 dize getiren İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adam görevinden ayrıldıktan sonra küme düşmekten kurtulamadı. Altay, 15 Ocak 2024'ten sonra ilk defa 3'te 3 yaptı.Bu sezon 4'üncü haftada siyah-beyazlı kulübe dönen Yusuf Şimşek; ilk 8 sınavında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alınca eleştiri oklarını üzerine topladı. İzmir ekibinin son 3 maçta gol yemeden 9 puan toplamasıyla Yusuf Şimşek bu kez alkış topladı. Bu periyotta Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazilli Spor'u ise 3-0'lık skorla İzmir'den eli boş gönderen Altay, 15 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Altay ilk yarının son haftasında cumartesi günü Afyonspor'a konuk olacak.Altay'da son haftaların formda golcüsü Ünal Alihan Kavlak, Nazilli Spor maçını da boş geçmedi. Son sıraya demir atan Nazilli Spor karşısında 9'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Ünal, son 3 karşılaşmada 3 kafa golü atmayı başardı. Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D) ve Nazilli Spor filelerini havalandıran 20 yaşındaki futbolcu takımının topladığı 9 puanda büyük pay sahibi oldu. Teknik patron Yusuf Şimşek, santrfor Ünal'ı Nazilli karşısında sağ kanatta görevlendirdi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 1 gol atan Onur Yıldız, Nazilli Spor randevusunda bu sezonki ilk gol sevincini yaşarken, Emre Tangeldi profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti.