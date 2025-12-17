Galatasaray'da savunmaya yeni aday Ümit Akdağ!

Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Umut Tohumcu ve Muhammed Taha Şahin'i gündemine almıştı.
Sarı-kırmızıların bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.
Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti.
Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.
