16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
1-0
16 Aralık
Eibar-Elche
0-1
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
0-2
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
1-2
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
0-2
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
1-3
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
3-0

Galatasaray'da savunmaya yeni aday Ümit Akdağ!

Galatasaray, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı listesinde bulunduruyor.

17 Aralık 2025 08:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Umut Tohumcu ve Muhammed Taha Şahin'i gündemine almıştı.

Sarı-kırmızıların bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.

Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti.

Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
