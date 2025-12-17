17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Galatasaray'da Kaan Ayhan kararı

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'ın sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor.

calendar 17 Aralık 2025 10:24
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da üç futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

KAAN AYHAN KALIYOR

Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu, devre arasında takımdan ayrılabilir. Kaan Ayhan'ın ise sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalması bekleniyor.

31 yaşındaki Kaan Ayhan'ın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a ocak 2023'te imza atan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılılarda 110 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
