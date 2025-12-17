Galatasaray'da Kaan Ayhan kararı

Galatasaray'da üç futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
KAAN AYHAN KALIYOR
Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Berkan Kutlu, devre arasında takımdan ayrılabilir. Kaan Ayhan'ın ise sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalması bekleniyor.
31 yaşındaki Kaan Ayhan'ın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a ocak 2023'te imza atan Kaan Ayhan, sarı-kırmızılılarda 110 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.
