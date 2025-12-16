16 Aralık
FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, konuk ettiği İtalya'nın Trapani Shark ekibini 99-93 yendi.

calendar 16 Aralık 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi Grubu'ndan 2. olarak çıktı!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, konuk ettiği İtalya'nın Trapani Shark ekibini 99-93 yendi.

TOFAŞ, bu skorla bir üste tura grubun ikinci olarak yükseldi.

Salon: TOFAŞ


Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Carsten Straube (Almanya)

TOFAŞ: Perez 22, Yiğitcan Saybir 9, Whaley 15, Besson 16, Furkan Korkmaz 5, Özgür Cengiz 2, Tolga Geçim 2, Lewis 10, Blazevic 15, Thomasson 3

Trapani Shark: Cappelettti 9, Notae 27, Petrucelli 9, Sanogo 7, Hurt 19, Eboua 10, Arcidiacono 9, Pugliatti 3

1. Periyot: 18-28

Devre: 42-46

3. Periyot: 62-55

Normal süre: 84-84

5 faulle çıkan: 38.45 Petrucelli (Trapani Shark)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.