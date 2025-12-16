16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

calendar 16 Aralık 2025 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 17 Aralık Çarşamba Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
 
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
 
Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.
 
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.
 
Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.