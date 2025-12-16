Puskas Ödülü'nün kazananı Santiago Montiel!

FIFA The Best ödüllerinde 2025 yılının Puskas Ödülü'nün kazananı açıklandı.
Arjantin ekibi Independiente forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Montiel, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.
İşte Santiago Montiel'in golü:
🏅 Independiente forması giyen Santiago Montiel, attığı bu röveşata golüyle Puskas Ödülü'nün sahibi oldu. pic.twitter.com/tT1wuraU37
— Sporxtv (@sporxtv) December 16, 2025