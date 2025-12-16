16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Puskas Ödülü'nün kazananı Santiago Montiel!

Independiente forması giyen Santiago Montiel, attığı röveşata golüyle Puskas Ödülü'nün sahibi oldu.

calendar 16 Aralık 2025 18:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Puskas Ödülü'nün kazananı Santiago Montiel!
FIFA The Best ödüllerinde 2025 yılının Puskas Ödülü'nün kazananı açıklandı.

Arjantin ekibi Independiente forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Montiel, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.

İşte Santiago Montiel'in golü:

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
