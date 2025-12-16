16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
0-019'
16 Aralık
Eibar-Elche
0-019'
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 16 Aralık 2025 19:58 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Konyaspor mücadeleleri yer aldı.

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. 

VAR: "Bu temas anı. "

Ali Şansalan: "Evet."

Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."

Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."

JHON DURAN'IN PENALTI POZİSYONU

VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. 

Ozan Ergün: "Tamam"

VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."

Ozan Ergün: "Tamam"

Ozan Ergün: "Evet geldim"

VAR: "Bu temas anı"

Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"

VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"

Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"

VAR: "Doğrudur hocam"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.