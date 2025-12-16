İşte Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Konyaspor mücadeleleri yer aldı.
EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI
VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: "Bu temas anı. "
Ali Şansalan: "Evet."
Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."
Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."
JHON DURAN'IN PENALTI POZİSYONU
VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Ozan Ergün: "Tamam"
VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."
Ozan Ergün: "Tamam"
Ozan Ergün: "Evet geldim"
VAR: "Bu temas anı"
Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"
VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"
Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"
VAR: "Doğrudur hocam"
