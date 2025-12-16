16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş maçı belli oldu

Monaco maçında sol üst adalesinden sakatlanan ve yırtık tespit edilen Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüşü gecikiyor.

calendar 16 Aralık 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş maçı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da oynanan Monaco maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın tedavisi devam ediyor.
 
Karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen milli kalecinin bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden Uğurcan Çakır'ın, sağlık ekibinin riske etmek istememesi nedeniyle forma giymeyeceği maçların sayısının artabileceği belirtildi.
 
KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
 
Tecrübeli file bekçisinin, kupadaki Başakşehir karşılaşması ile ligde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de kadroda yer almasının zor olduğu ifade edildi.
 
Galatasaray cephesinde asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek olduğu öğrenildi.
 
Sağlık ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda titizlikle çalışmasını sürdürüyor.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.