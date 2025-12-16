Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş maçı belli oldu

Galatasaray 'da oynanan Monaco maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın tedavisi devam ediyor.

Karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen milli kalecinin bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden Uğurcan Çakır'ın, sağlık ekibinin riske etmek istememesi nedeniyle forma giymeyeceği maçların sayısının artabileceği belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Tecrübeli file bekçisinin, kupadaki Başakşehir karşılaşması ile ligde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de kadroda yer almasının zor olduğu ifade edildi.

Galatasaray cephesinde asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda titizlikle çalışmasını sürdürüyor.