Fox, Sacramento dönemi için: "San Antonio bana daha doğru geliyor"

San Antonio Spurs'ün yıldız guardı De'Aaron Fox, Sacramento Kings'ten ayrılış süreci ve kariyerindeki yeni döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com






Fox, Spurs forması altında kendisini ilk kez gerçekten doğru ortamda hissettiğini vurguladı.

Fox, NBA Cup Finali öncesinde NBA yazarı Marc Spears ile yaptığı röportajda, Sacramento'daki yıllarına dair çok fazla detaya girmek istemediğini belirtti. 2023'te gelen playoff başarısının ardından Kings'in doğru yönde ilerlemediğini düşündüğünü ifade eden yıldız oyuncu, bu durumun ayrılık kararında etkili olduğunu söyledi.

"Playoff'a çıktıktan sonra bunun üzerine bir şeyler koymak istersiniz," diyen Fox, Sacramento dönemini şöyle değerlendirdi:
"Bu, üçüncü sıradan birinci sıraya çıkmak demek değil. Sürekli olarak playoff seviyesinde kalabilmek anlamına gelir. Ben bunu hissetmedim."


Fox, özellikle 2024 yazından itibaren kulüp içindeki sürecin kendisi adına olumsuz bir yöne evrildiğini dile getirdi.

"O yazdan sonra işler benim açımdan yolunda gitmemeye başladı. Şu anda ise olmak istediğim yerdeyim."

Tecrübeli guard, eski takım arkadaşlarıyla da artık sınırlı bir iletişimde olduğunu söyledi. Fox, Sacramento'dan yalnızca Keegan Murray ile temasını sürdürdüğünü, Murray'nin kendisine her koşulda iyi dileklerini ilettiğini belirtti.

"Kings hakkında söyleyecek fazla bir şeyim yok. Olan oldu," diyen Fox, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Keegan'a en iyisini diliyorum. İster yeniden yapılanma süreci olsun ister başka bir yol, onun için en doğru ortamda olmasını isterim."

Açıklamalarının sonunda San Antonio'daki yeni sayfasını net bir şekilde özetleyen Fox, Spurs organizasyonunda kendisini çok daha rahat ve huzurlu hissettiğini vurguladı.

"Burada kendimi gerçekten doğru yerde hissediyorum," ifadelerini kullandı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.