San Antonio Spurs'ün yıldız guardı De'Aaron Fox, Sacramento Kings'ten ayrılış süreci ve kariyerindeki yeni döneme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Fox, Spurs forması altında kendisini ilk kez gerçekten doğru ortamda hissettiğini vurguladı.Fox, NBA Cup Finali öncesinde NBA yazarı Marc Spears ile yaptığı röportajda, Sacramento'daki yıllarına dair çok fazla detaya girmek istemediğini belirtti. 2023'te gelen playoff başarısının ardından Kings'in doğru yönde ilerlemediğini düşündüğünü ifade eden yıldız oyuncu, bu durumun ayrılık kararında etkili olduğunu söyledi.Fox, özellikle 2024 yazından itibaren kulüp içindeki sürecin kendisi adına olumsuz bir yöne evrildiğini dile getirdi.Tecrübeli guard, eski takım arkadaşlarıyla da artık sınırlı bir iletişimde olduğunu söyledi. Fox, Sacramento'dan yalnızca Keegan Murray ile temasını sürdürdüğünü, Murray'nin kendisine her koşulda iyi dileklerini ilettiğini belirtti.diyen Fox, sözlerini şöyle sürdürdü:Açıklamalarının sonunda San Antonio'daki yeni sayfasını net bir şekilde özetleyen Fox, Spurs organizasyonunda kendisini çok daha rahat ve huzurlu hissettiğini vurguladı.ifadelerini kullandı.