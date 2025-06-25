Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı parası ne zaman yatacak?

Doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Doğum yardımı ödemelerine ilişkin son olarak yapılan açıklama Bakan Mahinur Göktaş'tan geldi.



Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak adına ebeveynler, doğum yardımı ödeme tarihlerini merak etmeye başladı. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacağı belirtildi. Ayrıca iki ve daha üzeri çocuk sayısına sahip annelere aylık ödeme yapılacak. Tek çocuk annelerine ise ödemeler tek seferlik hesaplara geçecektir.



DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 YATTI MI?



"Aile Yılı" kapsamında 2025 yılında hayata geçirilen uygulama ile beraber annelere çocuk parası yani doğum yardımı yapılıyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın son olarak yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Doğum yardımında ödeme günlerine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı. Ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılacağı söylenildi.



Ancak şimdiye kadar ödemelerin hangi günlerde yapılacağına dair net bir tarih verilmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini açıkladı.



Göktaş konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.





1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI



İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL , 2. çocukta 60 ay boyunca 1.500 TL , 3 ve üzeri çocuk için yine 60 ay 5.000 TL ödeme yapılacaktır.



Doğum yardım ödemelerine ilgili Göktaş, "Buyardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak." dedi.

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