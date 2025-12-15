Milan, Saelemaekers ile nikah tazeledi!

Milan, sağ kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers ile sözleşme uzattığını duyurdu.



Milano ekibinden yapılan açıklamada Belçika oyuncunun sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.



26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyordu.



Bu sezon Milan ile 18 maçta forma giyen Saelemaekers, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.