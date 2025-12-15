15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Milan, Saelemaekers ile nikah tazeledi!

Milan, Alexis Saelemaekers'ın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

15 Aralık 2025 18:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan, Saelemaekers ile nikah tazeledi!
Milan, sağ kanat oyuncusu Alexis Saelemaekers ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Milano ekibinden yapılan açıklamada Belçika oyuncunun sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyordu.

Bu sezon Milan ile 18 maçta forma giyen Saelemaekers, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
