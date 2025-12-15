Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında 16 Aralık Salı günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport'tan yayınlanacak.



Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.



Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.



Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.



