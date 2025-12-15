15 Aralık
Fethiyespor, Muşspor deplasmanında

7 maçtır galibiyete hasret olan Fethiyespor, 3 puanı Muş deplasmanında arayacak.

calendar 15 Aralık 2025 15:00
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Gebzespor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fethiyespor 16 Aralık Salı günü Muşspor deplasmanında terleyecek.

Muş Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

14 puanılya 14'üncü sırada yer alan Fethiyespor'un tecrübeli teknik direktörü Sait Karafırtınalar zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirterek, "Kazanıp rahatlamak istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
