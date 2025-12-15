Atlanta Hawks'ın bu sezon yapacağı herhangi bir büyük takas hamlesinin merkezinde, NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'da ilettiği bilgiye göre Kristaps Porzingis'in 30.7 milyon dolarlık sona eren (expiring) kontratının yer alması bekleniyor.Hawks, pazar günü yaptığı açıklamada Porzingis'in yaşadığı hastalık nedeniyle en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Bu durum, Atlanta'nın sezon içindeki takas planlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmış durumda.Bu rahatsızlığın, Porzingis'i geçen sezon Boston Celtics'te de yavaşlatan sağlık sorununa benzer olduğu ifade ediliyor. Son güncellemeden önce Letonyalı uzun, Hawks'ın son sekiz maçının yedisini kaçırmıştı.Bu zamanlama, Doğu Konferansı'nda 15 galibiyet – 12 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada yer alan Atlanta açısından büyük önem taşıyor.Porzingis bu sezon şu ana kadar 13 maçta forma giydi ve sahada olduğu anlarda verimli bir performans ortaya koydu. Deneyimli uzun, maç başına 19.2 sayı, 5.6 ribaund, 3.1 asist ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı. Porzingis ayrıca %49.7 saha içi isabeti ve %36.4 üç sayı yüzdesi ile oynuyor.