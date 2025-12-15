Hong Kong'da Türk zaferi; Abdüssamet Uğurlu kemeri aldı

Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Abdüssamet Uğurlu (31), Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenen World Muay Thai Council (WMC) Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda kemerin önceki sahibi olan rakibini yenerek, 57 kiloda kemerin yeni sahibi oldu.Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu olan, Avrupa ve dünya dereceleriyle adından söz ettiren Çorumlu milli sporcu Abdüssamet Uğurlu, uluslararası arenada bir başarıya daha imza attı. Uğurlu, 14 Aralık'ta Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenen WMC Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda, Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşı karşıya geldi. 5 raund üzerinden yapılan mücadelede üstün performans sergileyen Uğurlu, rakibini yenerek kemerin yeni sahibi oldu.Zorlu geçen karşılaşmada ringde baştan sona kontrolü elinde tutan Abdüssamet Uğurlu, son kemer şampiyonu olan Çinli rakibini mağlup ederek Kıtalar Arası Unvan Kemerini Türkiye'ye getirdi. Milli sporcunun 5 raund boyunca ortaya koyduğu mücadele, teknik üstünlüğü ve ring hakimiyeti dikkati çekti.Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Urlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Urlu,dedi.Türk Muay Thai'sinin profesyonel alanda da yükselişte olduğunu vurgulayan Urlu, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yönetimine verdikleri destekler için teşekkür etti.Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Abdüssamet Uğurlu,diye konuştu.