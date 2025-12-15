15 Aralık
Hong Kong'da Türk zaferi; Abdüssamet Uğurlu kemeri aldı

Muay Thai milli sporcusu Abdüssamet Uğurlu, rakibini yenerek 57 kiloda zafere ulaştı.

calendar 15 Aralık 2025 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Abdüssamet Uğurlu (31), Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenen World Muay Thai Council (WMC) Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda kemerin önceki sahibi olan rakibini yenerek, 57 kiloda kemerin yeni sahibi oldu.

Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu olan, Avrupa ve dünya dereceleriyle adından söz ettiren Çorumlu milli sporcu Abdüssamet Uğurlu, uluslararası arenada bir başarıya daha imza attı. Uğurlu, 14 Aralık'ta Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenen WMC Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda, Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşı karşıya geldi. 5 raund üzerinden yapılan mücadelede üstün performans sergileyen Uğurlu, rakibini yenerek kemerin yeni sahibi oldu.

Zorlu geçen karşılaşmada ringde baştan sona kontrolü elinde tutan Abdüssamet Uğurlu, son kemer şampiyonu olan Çinli rakibini mağlup ederek Kıtalar Arası Unvan Kemerini Türkiye'ye getirdi. Milli sporcunun 5 raund boyunca ortaya koyduğu mücadele, teknik üstünlüğü ve ring hakimiyeti dikkati çekti.


'BİR ŞAMPİYONU YENMEDEN ŞAMPİYON OLUNMAZ'



Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Urlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Urlu, "WMC Kıtalar Arası Unvan maçında milli sporcumuz Abdüssamet Uğurlu, Hong Kong'da son kemer şampiyonunu yenerek, kemeri Türkiye'ye getirdi. 1 aydır bu maç için hazırlık sürecimiz vardı. Bir şampiyonu yenmeden şampiyon olunmaz. Türkün gücünü ringde her yönüyle 5 raund boyunca gösterdi. Emeklerimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kemeri Türk milletine armağan ederek vatanımıza dönüyoruz" dedi.


Türk Muay Thai'sinin profesyonel alanda da yükselişte olduğunu vurgulayan Urlu, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yönetimine verdikleri destekler için teşekkür etti.

'HEDEFİM KEMERİ KORUMAK'



Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Abdüssamet Uğurlu, "Çin'in Hong Kong şehrinde WMC Dünya Muay Thai Konseyi'nin düzenlediği Kıtalar Arası Unvan Kemer müsabakasını kazandım. Çinli rakibimi 5-0 yenerek ülkeme kemeri getirdim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Amatör ve profesyonel alanda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte hedefim kemeri korumak. Bana maddi manevi destek olan sponsorlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
