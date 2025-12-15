15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Galatasaray'da Osimhen, Jakobs ve Lemina'nın kaçıracağı maçlar

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez üç ismi yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalacak. İşte kaçıracakları maçlar...

calendar 15 Aralık 2025 10:49
Haber: DHA, Fotoğraf: UEFA.com
Galatasaray'da Osimhen, Jakobs ve Lemina'nın kaçıracağı maçlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kritik bir döneme giriyor.
 
Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu, ülkelerinin milli takımlarından Afrika Kupası daveti alırken, teknik heyet bu süreçte önemli eksiklerle mücadele edecek.
 
Nijeryalı Victor Osimhen, Senegalli İsmail Jakobs ve Gabonlu Mario Lemina milli takımlarından davet aldı.
 
YAKLAŞIK BİR AY OLMAYABİLİRLER
 
Bu üç oyuncu, 21 Aralık'ta başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası boyunca takımlarından ayrı kalacak.
 
Galatasaray'ın bir başka Afrikalı futbolcusu Wilfried Singo, Afrika Kupası'na çağrılmadı.
 
Osimhen, Jakobs ve Lemina, Süper Lig'de Kasımpaşa maçını kaçıracak. Bu üç oyuncunun Süper Kupa maçlarında da forma giymesi beklenmiyor.
 
18 Ocak'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray sonrasında 21 Ocak-28 Ocak haftasında peş peşe Atletico Madrid, Karagümrük, Manchester City maçları oynayacak.
 
Afrika Kupası'na giden oyuncuların bu süreçte sağlıklı şekilde dönmesi teknik heyetin en büyük temennisi.
 
TEKNİK HEYETİ ZORLAYACAK SÜREÇ
 
Teknik direktör Okan Buruk'un, Afrika Kupası süresince özellikle hücum ve orta saha rotasyonunda alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi.
 
Sarı-kırmızılılar, bu kritik dönemi minimum kayıpla atlatmayı hedefliyor. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.