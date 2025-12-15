Milli atlet Koray Uygun, antrenör babasıyla dünya şampiyonasına hazırlıyor

Efeler ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Koray, babası Burak Uygun'un milli atlet olması, annesinin de hentbolla ilgilenmesinden dolayı sporla erken yaşta tanıştı.Babasının branşında ilerlemeye karar veren Uygun, henüz 13 yaşındayken engelli atlamada Türkiye Şampiyonu oldu.Katıldığı birçok ulusal müsabakada dereceler elde eden genç sporcu, bu yıl katıldığı Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli yarışında Balkan Şampiyonu oldu.Uygun'un antrenörlüğünü ise aynı zamanda İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan babası üstleniyor.Milli sporcu, 2026 yılında yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak için Kardeşköy Atletizm Sahası'nda babasının koordinesinde hazırlık yapıyor.Oğluna sıkı bir çalışma programı uygulayan Burak Uygun, evde baba, sahada ise antrenörlük görevini büyük bir titizlikle yürütüyor.Koray Uygun, hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini söyledi.Küçük yaşta sporla tanıştığını aktaran Uygun, şunları kaydetti:Spor yaparken kendisini tamamlanmış hissettiğini aktaran Uygun,dedi.Baba Burak Uygun ise, 30'dan fazla milli sporcu yetiştirdiğini, buna rağmen kendisini ilk kez bu kadar heyecanlı hissettiğini belirtti.Oğluyla çalışmanın farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Uygun,diye konuştu.