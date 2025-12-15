Galatasaray'a Almanya'dan genç isim

Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'ın ilk imzasına çok yakın olduğu öne sürüldü.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre sarı kırmızılılar, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da sürdüren ve adı bir süredir Beşiktaş ile de anılan Umut Tohumcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hoffenheim ile görüşmelere devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Hoffenheim'la anlaşmanın sağlanmasının ardından Almanya doğumlu Türk futbolcunun transferini açıklayacağı aktarıldı.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterildi.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 maça çıkan Umut Tohumcu'nun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.75 boyundaki sağ ayaklı futbolcu Almanya Milli Takım formasını U15'ten itibaren bütün alt yaş gruplarında giydi.