15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Galatasaray'a Almanya'dan genç isim

Galatasaray, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile anlaştı.

calendar 15 Aralık 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 16:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Almanya'dan genç isim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk imzasına çok yakın olduğu öne sürüldü.
 
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre sarı kırmızılılar, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da sürdüren ve adı bir süredir Beşiktaş ile de anılan Umut Tohumcu ile anlaşma sağladı.
 
Galatasaray'ın merkez orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hoffenheim ile görüşmelere devam ettiği vurgulandı.
 
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, Hoffenheim'la anlaşmanın sağlanmasının ardından Almanya doğumlu Türk futbolcunun transferini açıklayacağı aktarıldı.
 
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
 
Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen gurbetçi futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterildi.
 
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 maça çıkan Umut Tohumcu'nun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
1.75 boyundaki sağ ayaklı futbolcu Almanya Milli Takım formasını U15'ten itibaren bütün alt yaş gruplarında giydi. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.