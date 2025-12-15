Shomurodov, Başakşehir'i sırtlıyor

RAMS Başakşehir FK'da 2025-26 sezonunun 16'ncı haftası itibarıyla Eldor Shomurodov, sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahı konumuna geldi. Turuncu-lacivertli formayla bu sezon toplam 22 maça çıkan Özbek golcü, 11 gol atarak skora doğrudan katkı sağladı.Shomurodov, Süper Lig'de oynanan 16 karşılaşmada 11 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile zirveyi paylaşıyor. Tecrübeli forvetin ligde ayrıca 2 asisti, UEFA Konferans Ligi'nde ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.Ligde şu ana kadar 20 puanla 8'inci sırada yer alan RAMS Başakşehir FK, Shomurodov'un skor ürettiği maçlarda hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturan 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'in hücum planının merkezinde yer alıyor.RAMS Başakşehir'in gol krallığı yarışında iddialı isimler bulma konusundaki başarısı ise dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, uzun süre gol krallığı yarışının içinde yer almış, sezonun son bölümünde zirveyi kaçırmasına rağmen Başakşehir adına öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Bu sezon ise bayrağı Eldor Shomurodov devraldı.Turuncu-lacivertli ekip, son yıllarda gol krallığı yarışına giren santrforlarıyla fark yaratırken, Shomurodov'un form grafiği sezonun kalan bölümü için Başakşehir adına en büyük umutlardan biri olarak öne çıkıyor.