Anderson Talisca: "Şampiyonluk için yapmalıyız"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SON DÖNEMDE İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUM"

"Artan performansı hakkında ne düşünüyor? sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN YAPMALIYIZ"

Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." şeklinde konuştu.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
