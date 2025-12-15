Anderson Talisca: 'Şampiyonluk için yapmalıyız'

Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"SON DÖNEMDE İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUM"



"Artan performansı hakkında ne düşünüyor? sorusunu yanıtlayan Brezilyalı yıldız, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

Sarı-lacivertli takımın hücum anlayışını anlatan Talisca,şeklinde konuştu.





