Tolunay Kafkas: 'Lukaku, Fenerbahçe'ye çok yakışır'

Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
beIN ekibi Ali Gültiken, Tolunay Kafkas, Elvir Bolic, Fenerbahçe'nin bu galibiyetini ve sarı-lacivertlilerin transfer gündemini değerlendirdi.
Canlı yayında Fenerbahçe'nin santrfor transfer etmesi gerektiği yönünde görüşler gündeme geldi. Tolunay Kafkas da çarpıcı bir isim söyledi.
ROMELU LUKAKU
Tolunay Kafkas, "Lukaku bence Fenerbahçe'ye çok yakışır. Bana göre, benim futbol anlayışıma göre." dedi.
Kafkas, "Mutlaka bir kenar oyuncusu alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çok daha etkili bir kenar oyuncusu şart Fenerbahçe'ye." diye konuştu.
BU SEZON OYNAMADI
Napoli forması giyen Romelu Lukaku, ağustos ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon henüz forma şansı bulamadı. İtalyan basını, Lukaku'nun, bu hafta İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan ile oynanacak maçta kadroda yer alabileceğini duyurdu.
NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun, kulübü Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
