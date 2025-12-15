15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
4-0
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
3-0
15 Aralık
M. United-Bournemouth
2-1DA
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
0-045'
15 Aralık
Roma-Como
0-047'
15 Aralık
Braga-Santa Clara
1-0
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
0-07'

Tolunay Kafkas: "Lukaku, Fenerbahçe'ye çok yakışır"

Tolunay Kafkas, yayıncı kuruluşta Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili konuştu ve Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertlilere çok yakışacağını söyledi.

calendar 15 Aralık 2025 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tolunay Kafkas: 'Lukaku, Fenerbahçe'ye çok yakışır'
Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

beIN ekibi Ali Gültiken, Tolunay Kafkas, Elvir Bolic, Fenerbahçe'nin bu galibiyetini ve sarı-lacivertlilerin transfer gündemini değerlendirdi.

Canlı yayında Fenerbahçe'nin santrfor transfer etmesi gerektiği yönünde görüşler gündeme geldi. Tolunay Kafkas da çarpıcı bir isim söyledi.

ROMELU LUKAKU


Tolunay Kafkas, "Lukaku bence Fenerbahçe'ye çok yakışır. Bana göre, benim futbol anlayışıma göre." dedi.

Kafkas, "Mutlaka bir kenar oyuncusu alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çok daha etkili bir kenar oyuncusu şart Fenerbahçe'ye." diye konuştu.

BU SEZON OYNAMADI

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, ağustos ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon henüz forma şansı bulamadı. İtalyan basını, Lukaku'nun, bu hafta İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan ile oynanacak maçta kadroda yer alabileceğini duyurdu.

NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun, kulübü Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
