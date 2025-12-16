Gençlerbirliği 'efsane'siyle imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.Başkent ekibinin açıklamasında "Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkmıştı.Antrenman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları deneyimli teknik adamla bir araya gelerek kendisine başarı dileklerini iletti.Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir çalışma yaptırdığı gözlendi.Futbolculuk döneminde 1988-98 arası 10 sezon Gençlerbirliği forması giyen Metin Diyadin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Son olarak 2023-24 sezonunda Iğdır FK'yı çalıştıran deneyimli hoca, daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği'nde iki kez görev almıştı.