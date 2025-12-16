16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Gençlerbirliği 'efsane'siyle imzaladı!

Gençlerbirliği'nde prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Metin Diyadin resmi imza öncesi pazartesi idmana çıktı, bugün resmi imzayı attı.

calendar 16 Aralık 2025 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 12:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği 'efsane'siyle imzaladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında "Evine 'hoş geldin' Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkmıştı.


ANTRENMANDA TEMPO YÜKSELDİ

Antrenman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları deneyimli teknik adamla bir araya gelerek kendisine başarı dileklerini iletti.

Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir çalışma yaptırdığı gözlendi. 

GENÇLERBİRLİĞİ EFSANESİ

Futbolculuk döneminde 1988-98 arası 10 sezon Gençlerbirliği forması giyen Metin Diyadin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Son olarak 2023-24 sezonunda Iğdır FK'yı çalıştıran deneyimli hoca, daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği'nde iki kez görev almıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
