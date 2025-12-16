NBA'in tecrübeli oyun kurucularından Chris Paul'un, Los Angeles Clippers'taki ikinci döneminin beklentilerin oldukça gerisinde kalmasının ardından, kariyerinin geri kalanı için daha geniş bir takım yelpazesine açık hale geldiği belirtildi.NBA muhabiri Marc Stein, All NBA Podcast'te yaptığı değerlendirmede, Clippers'ın Paul için bir çözüm arayışında olduğunu ve yıldız oyuncunun yaz aylarına kıyasla artık çok daha esnek bir yaklaşım benimsediğini aktardı.Stein, yaz döneminde Chris Paul'un önceliğinin ailesine yakın olmak olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:Stein, Paul'un yaz aylarındaki duruşunun oldukça net olduğunu vurguladı:Ancak Clippers'taki ikinci dönemin beklenen gibi gitmemesi, Paul'un yaklaşımını değiştirmiş görünüyor. Stein, bu noktada tecrübeli oyuncunun artık farklı senaryolara açık olduğunu belirtti:Stein, Chris Paul'un önceliğinin artık coğrafi konumdan çok, oynayabileceği ve rol bulabileceği bir ortam olduğunu ifade etti:38 yaşındaki oyun kurucu için önümüzdeki sürecin, NBA kariyerinin son sayfalarının nasıl yazılacağını belirleyecek kritik bir dönem olması bekleniyor.