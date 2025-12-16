NBA'in tecrübeli oyun kurucularından Chris Paul'un, Los Angeles Clippers'taki ikinci döneminin beklentilerin oldukça gerisinde kalmasının ardından, kariyerinin geri kalanı için daha geniş bir takım yelpazesine açık hale geldiği belirtildi.
NBA muhabiri Marc Stein, All NBA Podcast'te yaptığı değerlendirmede, Clippers'ın Paul için bir çözüm arayışında olduğunu ve yıldız oyuncunun yaz aylarına kıyasla artık çok daha esnek bir yaklaşım benimsediğini aktardı.
Stein, yaz döneminde Chris Paul'un önceliğinin ailesine yakın olmak olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Onu bir yere göndermeye çalışacaklar. Bu durum gerçekten ilginç. Yaz aylarını hatırlarsanız; Bucks, Mavericks ve Hornets gibi takımlar Chris Paul ile ilgilenen ekiplerdi. O dönemde Chris Paul, takımlara şunu söylüyordu: 'Los Angeles'ta olmak istiyorum. Son beş ya da altı yıldır ailemden uzaktayım. Ben farklı takımlarda oynarken, onlar Los Angeles'ta kaldı.'"
Stein, Paul'un yaz aylarındaki duruşunun oldukça net olduğunu vurguladı:
"Yazın verdiği mesaj şuydu: 'Los Angeles'tan Phoenix'ten daha uzağa gitmek istemiyorum.' Phoenix, onun gitmeyi kabul ettiği en uzak noktaydı."
Ancak Clippers'taki ikinci dönemin beklenen gibi gitmemesi, Paul'un yaklaşımını değiştirmiş görünüyor. Stein, bu noktada tecrübeli oyuncunun artık farklı senaryolara açık olduğunu belirtti:
"Şimdi ise, Clippers'ta işlerin bu kadar kötü gitmesinin ardından, bence artık daha açık fikirli. Birçok farklı takıma açık olacaktır."
Stein, Chris Paul'un önceliğinin artık coğrafi konumdan çok, oynayabileceği ve rol bulabileceği bir ortam olduğunu ifade etti:
"Bence Chris Paul sadece bir rol bulabileceği ve kariyerinin son bölümünü mutlu olacağı bir şekilde bir araya getirebileceği bir takım arıyor. Çünkü açıkça ortada ki Clippers'taki ikinci dönemi, kariyerini noktalamak istediği bir hikâye değildi."
38 yaşındaki oyun kurucu için önümüzdeki sürecin, NBA kariyerinin son sayfalarının nasıl yazılacağını belirleyecek kritik bir dönem olması bekleniyor.
