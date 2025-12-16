16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

PSG ve Flamengo 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşılaşacak

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Libertadores Kupası sahibi Flamengo ile karşılaşacak.

calendar 16 Aralık 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde 17 Aralık Çarşamba günü Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaşacak.
 
Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
 
Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan PSG ise doğrudan finalde yer alma hakkı elde etti.
 
Kupayı geçen yıl finalde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
