16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Depremde 8 sporcusunu kaybeden kadın voleybol takımı 2. Lig'de zirveye oynuyor

6 Şubat 2023 depremlerinde 8 sporcusunu kaybeden arsaVev Hatayspor, 2. Lig 13. Grup'ta 15 maçta 14 galibiyet elde ederek şampiyonluk ve 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Depremde 8 sporcusunu kaybeden kadın voleybol takımı 2. Lig'de zirveye oynuyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 8 sporcusunu kaybeden arsaVev Hatayspor Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig 13. Grup'ta oynadığı 15 maçta 14 galibiyet aldığı sezonu mutlu sonla bitirip üst lige yükselmeyi hedefliyor.
 
Hatay ekibi, afette takımda forma giyen 8 voleybolcunun yaşamını yitirmesi nedeniyle 2022-2023 sezonunu yarıda bıraktı, 2023-2024 döneminde de parkeden uzak kaldı.
 
Yeniden yapılanma sürecini tamamlayıp geçen sezon döndüğü ligi ikinci bitiren ve play-off'larda elenen arsaVev Hatayspor, 2025-2026 sezonuna iddialı başladı.
 
Hatay ekibi, 2. Lig 13. Grup'ta çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı, namağlup lider Sibanet Kozan İmamoğlu Spor'un ardından ikinci sıraya yerleşti.
 
Ligde kalan 8 karşılaşmadan mutlu sonla ayrılıp play-off sıralamasındaki yerini korumayı amaçlayan ekip, uzun süredir hedeflediği Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmak istiyor.
 
 
- "Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi takımları misafir etmek istiyoruz"
 
Hatayspor Kulübü Başkanı ve takımın başantrenörü Mehmet Bekmez, AA muhabirine, depremlerin ardından kentteki tek profesyonel voleybol takımı olarak yola devam ettiklerini söyledi.
 
Ligde liderlik yarışı verdiklerini belirten Bekmez, "Şubat ayındaki play-off maçlarında en iyi sonuçları almak istiyoruz. Hedefimiz bir sonraki sezon Hatay'ı 1. Lig'de temsil etmek. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi takımları misafir etmek istiyoruz." diye konuştu.
 
Bekmez, haftada 5 gün yoğun tempoda antrenman yaptıklarını dile getirdi.
 
Takım kaptanı Yıldız Begüm Kanat ise yaptıkları mücadeleyle afetzedelere moral vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Birçok eksiğe rağmen çok fazla fedakar insanın bulunduğu Hatay'ın durum ve şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkan bir ekiple çalışıyorum. Bu seneki hedefimiz şampiyon olmak ve üst lige çıkmak." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
