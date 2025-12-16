Altekma, Cizre Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Altekma, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Altekma, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlike Altekma, 5. galibiyetini elde etti. Cizre Belediyespor ise 0 galibiyetle son sırada yer aldı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Candido, Gülhan Emirpınar, Cafer Kirkit, Mehmet Boğaçhan Zambak)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik (Ozan Ataseven, Furkan Sagut, Burak Ebren)
Setler: 25-15, 25-18, 25-21
Süre: 69 dakika
