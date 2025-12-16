16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
0-019'
16 Aralık
Eibar-Elche
0-019'
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
0-3
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
1-2
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Altekma, Cizre Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Altekma, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Altekma, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u konuk etti.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Altekma, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlike Altekma, 5. galibiyetini elde etti. Cizre Belediyespor ise 0 galibiyetle son sırada yer aldı.


Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Candido, Gülhan Emirpınar, Cafer Kirkit, Mehmet Boğaçhan Zambak)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Emre Çevik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, Ege Can Avcıl, İbrahim Emet, Yılmaz Rohat Atik (Ozan Ataseven, Furkan Sagut, Burak Ebren)

Setler: 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 69 dakika

