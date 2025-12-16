Ter Stegen'den Beşiktaş'a ret

Barcelona'daki durumu çözülmez bir kriz haline gelen Marc-Andre ter Stegen için yeni bir ihtimal gündeme geldi.
Barselona merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Katalan devinin artık as veya yedek kaleci olarak düşünmediği Ter Stegen için Tottenham devreye girdi. Tottenham'ın Ter Stegen'e 2028'e kadar olan maaşını karşılamaya da istekli olduğu belirtildi.
Yaklaşık 7 milyon Euro yıllık maaş alan Ter Stegen ise Tottenham'ın mali açıdan Barça ile aynı teklifine karşılık şehirde mutlu ve sözleşmesi bitmeden ayrılma niyeti olmadığını kulüp yönetimine açıkça iletti.
BEŞİKTAŞ, BOLOGNA, AJAX'IN TEKLİFLERİNİ DE REDDETTİ
Alman kaleciye Beşiktaş, Bologna ve Ajax teklif yaptı, ancak bu kulüpler onun maaşını karşılayamadı ve sportif açıdan da onun beklentilerini karşılamadı.
