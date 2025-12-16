16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Ter Stegen'den Beşiktaş'a ret

Barcelona'nın yolları ayırmak istediği Ter Stegen'in Beşiktaş dahil 4 kulübün teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

calendar 16 Aralık 2025 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'daki durumu çözülmez bir kriz haline gelen Marc-Andre ter Stegen için yeni bir ihtimal gündeme geldi.

Barselona merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Katalan devinin artık as veya yedek kaleci olarak düşünmediği Ter Stegen için Tottenham devreye girdi. Tottenham'ın Ter Stegen'e 2028'e kadar olan maaşını karşılamaya da istekli olduğu belirtildi.

Yaklaşık 7 milyon Euro yıllık maaş alan Ter Stegen ise Tottenham'ın mali açıdan Barça ile aynı teklifine karşılık şehirde mutlu ve sözleşmesi bitmeden ayrılma niyeti olmadığını kulüp yönetimine açıkça iletti.


BEŞİKTAŞ, BOLOGNA, AJAX'IN TEKLİFLERİNİ DE REDDETTİ

Alman kaleciye Beşiktaş, Bologna ve Ajax teklif yaptı, ancak bu kulüpler onun maaşını karşılayamadı ve sportif açıdan da onun beklentilerini karşılamadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
