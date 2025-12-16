16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Jokic ve Alperen'den karşılıklı triple-double resitali!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic ve Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, Denver'ın 128-125 skorla galip geldiği maçta karşılıklı olarak triple-double performansı sergilediler.

calendar 16 Aralık 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 10:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jokic ve Alperen'den karşılıklı triple-double resitali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA'de bu sezon 12. triple-double performansını sergileyerek takımını Houston Rockets'a karşı uzatmada 128-125 galibiyete taşıdı.

Jokic karşılaşmayı 39 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle tamamlarken, Jamal Murray ise etkileyici bir performans ortaya koydu. Murray, 35 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı ve uzatma bölümünde takımının bulduğu 11 sayının altısına imza attı. Yıldız guard, serbest atış çizgisinden 15 denemede 14 isabet bularak dikkat çekti.

Bu sonuçla Nuggets, üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Aynı zamanda Denver ekibi, 8 Kasım'dan bu yana evinde kazandığı ilk maçını oynamış oldu.


Houston cephesinde ise Alperen Şengün, takımının en skorer ismi olarak öne çıktı. Milli yıldız, 33 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile sezonun ilk triple-double'ını kaydetti. Kevin Durant ise Rockets adına 25 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 5 blok ile mücadele etti. Houston, bu yenilgiyle birlikte üst üste üçüncü deplasman maçını kaybetti.

Denver Nuggets, karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Aaron Gordon (hamstring) ve Christian Braun (bilek) sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, ilk beş başlayan guard Peyton Watson da ilk çeyreğin bitimine 6 dakika kala, sağ gövdesine aldığı darbe (right trunk contusion) nedeniyle oyunu terk etti. Nuggets, maçın büyük bölümünü bu eksiklere rağmen oynamak zorunda kaldı.

Gecenin diğer maç sonuçları:

Detroit Pistons 112–105 Boston Celtics

Toronto Raptors 106–96 Miami Heat

Dallas Mavericks 133–140 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 121–103 Los Angeles Clippers

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.