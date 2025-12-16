Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA'de bu sezon 12. triple-double performansını sergileyerek takımını Houston Rockets'a karşı uzatmada 128-125 galibiyete taşıdı.karşılaşmayıtamamlarken,ise etkileyici bir performans ortaya koydu. Murray, 35 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı ve uzatma bölümünde takımının bulduğu 11 sayının altısına imza attı. Yıldız guard, serbest atış çizgisinden 15 denemede 14 isabet bularak dikkat çekti.Bu sonuçla Nuggets, üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Aynı zamanda Denver ekibi, 8 Kasım'dan bu yana evinde kazandığı ilk maçını oynamış oldu.Houston cephesinde iseŞengün, takımının en skorer ismi olarak öne çıktı. Milli yıldız,ile sezonun ilk triple-double'ını kaydetti.ise Rockets adına 25 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 5 blok ile mücadele etti. Houston, bu yenilgiyle birlikte üst üste üçüncü deplasman maçını kaybetti.Denver Nuggets, karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı.(hamstring) ve(bilek) sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, ilk beş başlayan guardda ilk çeyreğin bitimine 6 dakika kala, sağ gövdesine aldığı darbe (right trunk contusion) nedeniyle oyunu terk etti. Nuggets, maçın büyük bölümünü bu eksiklere rağmen oynamak zorunda kaldı.105 Boston Celtics96 Miami HeatDallas Mavericks 133103 Los Angeles Clippers